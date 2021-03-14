محافظ الأقصر يحتفل بيوم الشهيد

التقى مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأحد، العقيد محمود سعد، رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع جنوب الصعيد، لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجمعية لتقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين وتذليل أي مصاعب قد تواجههم عرفانا وتقديرًا لما قدموه لوطنهم وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والعقيد بهاء الدين محمد مساعد المستشار العسكري للمحافظة.وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء، أن الشعب المصري يتقدم بكل التحية والتقدير لشهداء مصر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن حفاظًا على كرامته وأمنه، ولأسر الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والصبر على استشهاد أبنائهم، مؤكدًا أن كافة أجهزة الدولة حريصة على تكريم أبنائها الذين ضحوا بدمائهم والمصابين وأسرهم عرفانًا بما قدموه من بطولات وتضحيات من أجل الوطن.