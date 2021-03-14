جنات: كورونا أثرت على «الفن».. وأغني تتر مسلسل مغربي (حوار)

- حدثينا في البداية عن مشاركتك مؤخرا في حفل عيد الحب الماضي بدار الأوبرا المصرية ؟

- هل اتفقت مثل بعض المطربات علي اختيار الموسيقار الذي يشارك معك في الحفل ؟

- وما الذي دفعك للمشاركة من الأساس مع أنك لم تشاركين مشاركة في حفل الموسيقي العربية الأخير ؟

- كيف كانت ردود الفعل علي ألبومك الأخير "أنا في انتظارك" خاصة في ظروف كورونا ؟

- هل كورونا أثرت على حالاتك الغنائية خاصة أنك من الفنانات اللواتي يقدمن حفلات بشكل مستمر؟

- ما هو جديدك ؟

- هل سمعت ألبومات عمرو دياب وتامر حسني والكينج محمد منير مؤخرا ؟

- كان لك مشاركة في تتر مسلسل "بخط الايد" بطولة الفنان احمد رزق.. كيف تقييمن تلك التجربة ؟

- أخيرا... هل هناك تترات جديدة ؟

استطاعت النجمة جنات أن تفرض نفسها كمطربة متفردة ومختلفة عن باقي نجمات جيلها، ولفتت الأنظار إليها من البداية حتى الآن لاختيارها موسيقى مختلفة ومتنوعة قدمتها للجمهور المصري والعربي؛ وشاركت مؤخرا النجمة المغربية جنات في حفل عيد الحب الذي أقيم داخل دار الأوبرا المصرية برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم."الدستور" التقى بالنجمة المغربية المتألقة، وأجرت معها هذا الحوار الذي كشفت فيه جنات عن تفاصيل الجديد لديها خلال الفترة المقبلة.. فإلى نص الحوار:سعدت جدا بالمشاركة في حفل عيد الحب التابع لدار الأوبرا المصرية مؤخرا خاصة أنه علي المسرح الكبير لنا له من معزة خاصة في قلبي وكنت قد تغيبت لفترة عن حفلات الأوبرا وهو ما جعلني لا أتردد في قبول هذا الاتفاق الذي حدث بيني وبين الفنان مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بينما جمهور الأوبرا له طابع خاص ومختلف خاصة أنه جمهور يعرف معني الموسيقي والأغنيات ويتفاعل في هدوء ولذلك حضرت له بعض الأغنيات المختلفة والهادئة بينما اخترت بعض الأغنيات الخاصة بالعندليب عبدالحليم حافظ والعظيمة أم كلثوم..الحفل كان بصحبة الموسيقار والأوركسترا الدكتور محمد الموجي وهذا أمر أسعدني له تاريخ كبير مع كبار مطربات الوطن العربي لذلك لم أتردد أو أتحدث في ذلك الأمر كانت هناك بيننا مشاورات حول شكل الحفل الذي سيقدم والحمدلله أنها خرجت بهذا الشكل الذي أعجب به الجمهور؛ وكانت استعدادات مكثفة خاصة لأغنيات ألبومي الأخير.لم يحالفني الحظ في أن أشارك في مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الأخير؛ وشاركت في عيد الحب لأنني بحب جدا حفلات عيد الحب لأنها تشبهني واغنياتي للحب بشكل كبير ومبسوطة اني غنيت علي دار الأوبرا بعد غياب طويل من عشر سنين معملتش حفلة في الأوبرا كان يوم مميز بالنسبة لي وأريد أن أتوجه بالشكر إلى معالي الوزيرة الدكتور ايناس عبد الدايم التي عملت مجهود كبير.أحب اقول لجمهوري أنهم وحشوني جدا ومتعطشة لأن اقابلهم ألبومي كان مختلفا في أغنياته خاصة في الكلمات والتوزيع والألحان، وقد تم تقديمه في وقت صعب جدا وهي الأمور الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ وأريد أن أوجه الشكر لكل من تعاونت معهم من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.الحفلات تأثرت بسبب كورونا وليس الحفلات فقط بل كل شىء له علاقة بالفن بينما هي أثرت علي كل المجالات بشكل كبير في العالم واختصت مجال الفن لأنني بداخله إضافة إلي أنه مجال يحتاج دائما إلي تجمعات.الظروف بقت صعبة أننا نقدم ألبوم كامل خاصة في الإنتاج والحفلات وقفت؛ أتمنى الدنيا ترجع تاني زي ما كانت خاصة أن هذا المجال شهد تأثيرا كبيرا كما قلت.سمعت كل الألبومات وباركت لهم جميعا وهي ألبومات جديدة جدا.بالفعل هو كان آخر تتر لي وسعدت بتقديمه خاصة بعد نجاح العمل الذي شارك في بطولته الفنان أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرين، ولاقى نجاحا مثل تترات مسلسلات "زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب".انتهيت من غناء تتر مسلسل مغربي سوف يقدم في شهر رمضان المقبل والمسلسل جميع أبطاله من المغرب ومن أكبر النجوم هناك.