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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١

الأحد 14/مارس/2021 - 09:21 م
سارة ساويرس
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تفصلنا أيام قليلة على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق ٢١ مارس من كل عام، فيبدأ كثيرين في البحث عن هدايا للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، ويتسأل البعض عن أسعار هدايا عيد الأم، لشراء الهدية المناسبة.

أسعار هدايا عيد الأم 

ولهذا نجيب فى السطور التالية أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١.

حقيبة جلدية

تميل الكثير من النساء إلى الخروج بأزياء أنيقة وأيضا حقيبة لا تقل أناقة عن أزياءهن، ولهذا يمكنك شراء حقيبة جلدية لوالدتك ضمن هدايا عيد الأم، تتراوح أسعار الحقائب الجلدية من ٢٠٠ جنيه و٣٠٠ جنيه حتى تتجاوز الالاف الجنيهات فى بعض الماركات الراقية، وبحسب جودة ونوع الجلد المصنوع منه الحقائب.

خاتم فضة


يمكن اختيار هدية عيد الأم، من تشكيلة كبيرة من الاكسسوارات الفضية، أبرزها الخواتم الفضية، حيث تبدأ أسعار الخواتم المصنوعة من الفضة ايطالى بحجر سوارفسكي من ٣٥٠ جنيه، وهناك خواتم طلاء ذهب أبيض عيار ١٨ ب ٨٧٥، وتتجاوز الأسعار الالاف الجنيهات بحسب وزن وماركة الخواتم الفضية.

عباءات أنيقة

تفضل الكثير من الأمهات بارتداء، العباءات الأنيقة، فى المنزل لاستقبال الضيوف، أو خارجه عند التسوق أو غيره، والتى سمكنها رسم بسمة كبيرة على وجه الأم، فيمكنك البحث عن عباءة تناسب مقاس والدتك، وعند الذهاب إلى المحلات التجارية، اختر عباءة قريبة من ستايل والدتك، هل تميل إلى العباءة الملونة أم ذات اللون الواحد، وتبدأ سعار العباءات من ٢٠٠ جنيه للملونة، وعباءات حريمي باستيل خليجي ب ٣٢٠جنيه، فيما فوق بحسب خامة العباءة وماركتها.

محفظة أنيقة

أيضا إذا كانت والدتك تحب اقتناء المحافظ الأنيقة، لوضع نقودها بها باستمرار، يمكن اختيار محفظة جلدية مناسبة لوالدتك وتتنوع الأشكال والألوان فى المحال التجارية وتبدأ المحافظ الصغيرة الحجم ب ٥٠ جنيه، أما الكبيرة ب ٧٠ جنيه، وقد تتجاوز مئات الجنيهات فى حال إذا كانت محفظة سواريه مزينة بالفصوص الفضية.

اكسسوارت ذهبية


تهتم الكثير من النساء، بمكملات الأزياء مثل "الاكسسورات"، سواء كانت فضية أو "جولد"، يمكنك الاختيار بين تشكيلة كبيرة من الاكسسوارت، من خواتم، سلاسل، أسوار، خلخال، وغيرها من الاكسسوارت بحسب ما تحب ارتداءه الأم مع ملابسها، وتبدأ أسعار خواتم الذهب مع كريستال ب ٤٥٠ جنيه، وتتجاوز الالاف الجنيهات بحسب وزن الخاتم الذهبي، أو الأكسسوارات المراد شراءها.

أوانى المطبخ

يشكل "المطبخ" حيزًا كبيرًا من اهتمام الكثير من السيدات، وهنالك كثيرات يقضن وقتًا طويلًا فى أعمال الطهى، لعشقهن لعالم الطهى الكبير بوجباته المتنوعة والمختلفة، فيمكنك التفكير بين مجموعة كبيرة من أوانى الطهى الجديدة فى الأسواق، واختر أكثرهم جودة، والتى لا تحتوى على الرصاص لأنه يعد مادة سامة للجسم، فيمكنك شراء أى من أوانى الاستل ستيل والسيراميك والجرانيت التى توفر الجهد على الأم فى الطهى، وتبدأ أسعار الحلل الجرانيت للحلة الواحدة ب ٥٠٠ جنيه، أما الووك الجرانيت تبدأ ب ٣٥٠ جنيه، وتتجاوز الأسعار الالاف الجنيهات بحسب الماركة المراد الشراء منها.
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نباتات وزهور

اذا كانت الأم، تحب النباتات والزهور، فلا شك أن اختيار نباتات وزهور ضمن تشكلية واسعة من أنواع النباتات والزهور، فى المشاتل، اختيار مميز لتقديمه كهدية، وتبدأ أسعار النباتات بمعرض زهور الربيع، المقام حاليا بحديقة الأورمان فى الجيزة من ١٥ جنيه وتتجاوز الأسعار مئات الجنيهات بحسب نوع النباتات والزهور.
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١
خواتم ذهب وحلل جرانيت وحقائب جلدية.. أسعار هدايا عيد الأم ٢٠٢١

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