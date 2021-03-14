تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي
الأحد 14/مارس/2021 - 09:20 م
حسن أمينطباعة
يمكث الإعلامي وائل الإبراشي داخل مستشفى زايد التخصصي، يتلقى فيه العلاج بعد إصابته خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
ومن جانبه كشف طارق سعدة نقيب الإعلامين عن تطورات الحالة الصحة للإعلامي وائل الإبراشي وقال في إحدى المداخلات الهاتفية أنه تعافى بشكل كامل من فيروس كورونا ولكن هناك بعض المضاعفات الطفيفة على الرئتان والتي أوشكت على تماثلها الشفاء خلال الأيام المقبلة.
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وظهرت على الإعلامي والكاتب الصحفي وائل الإبراشي أعراض الاصابة بفيروس كورونا خلال شهر فبراير الماضي حيث أعلن إصابته بالفيروس اللعين عقب إجراء تحليل «pcr» وظهور نتيجته إيجابية، وظهرت الأعراض عليه بعض الأعراض خلال تقديمه لبرنامج "التاسعة".
الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشيويخضع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «التاسعة» على قناة الأولى الفضائية المصرية للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا، حيث دخل المستشفى منذ 75 يوميا منذ إعلانه الإصابة بالفيروس.
وأوضح مصدر داخل المستشفى أن وائل الإبراشي يريد البقاء حتى يتماثل تمام للشفاء، حيث تمكن الفيروس من الدخول إلى الرئتين مما أدى لحدوث مضاعفات له خلال الأيام الماضية.
تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي
ومن المقرر أن يعود الإعلامي وائل الإبراشي إلى تقديم برنامجه "التاسعة" على الفضائية المصرية مطلع شهر إبريل المقبل عقب خروجه من المستشفى ليعود إلى جمهوره ويطل عليهم من جديد حيث من المتوقع أن يحكي وائل الإبراشي في الحلقة التي تشهد عودة رحلته مع المرض في مواجهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
ومن جانبه كشف طارق سعدة نقيب الإعلامين عن تطورات الحالة الصحة للإعلامي وائل الإبراشي وقال في إحدى المداخلات الهاتفية أنه تعافى بشكل كامل من فيروس كورونا ولكن هناك بعض المضاعفات الطفيفة على الرئتان والتي أوشكت على تماثلها الشفاء خلال الأيام المقبلة.
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موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021
وظهرت على الإعلامي والكاتب الصحفي وائل الإبراشي أعراض الاصابة بفيروس كورونا خلال شهر فبراير الماضي حيث أعلن إصابته بالفيروس اللعين عقب إجراء تحليل «pcr» وظهور نتيجته إيجابية، وظهرت الأعراض عليه بعض الأعراض خلال تقديمه لبرنامج "التاسعة".