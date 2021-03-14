وأوضح مصدر داخل المستشفى أن وائل الإبراشي يريد البقاء حتى يتماثل تمام للشفاء، حيث تمكن الفيروس من الدخول إلى الرئتين مما أدى لحدوث مضاعفات له خلال الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

ومن المقرر أن يعود الإعلامي وائل الإبراشي إلى تقديم برنامجه "التاسعة" على الفضائية المصرية مطلع شهر إبريل المقبل عقب خروجه من المستشفى ليعود إلى جمهوره ويطل عليهم من جديد حيث من المتوقع أن يحكي وائل الإبراشي في الحلقة التي تشهد عودة رحلته مع المرض في مواجهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

ومن جانبه كشف طارق سعدة نقيب الإعلامين عن تطورات الحالة الصحة للإعلامي وائل الإبراشي وقال في إحدى المداخلات الهاتفية أنه تعافى بشكل كامل من فيروس كورونا ولكن هناك بعض المضاعفات الطفيفة على الرئتان والتي أوشكت على تماثلها الشفاء خلال الأيام المقبلة.