بعيدًا عن التتر.. محمد منير يقدم أغاني مسلسل «الاختيار 2»

انتهى الكينج محمد منير من تسجيل إحدى الأغاني الخاصة بمسلسل "الاختيار 2" الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ويعرض خلال سباق رمضان المقبل، وعلمت "الدستور" أن الشركة المنتجة اتفقت مع عدد من المطربين لتقديم أغاني تخدم الدراما الخاصة بالمسلسل من بينهم الكينج محمد منير الذي سيقدم عدة أغاني بدء تسجليها بالفعل وانتهى من من أول أغنية.ونفى مصدر لـ"الدستور" أن تكون الأغاني الذي سيقدمها الكينج محمد منير تترات للمسلسل ولكنها ضمن الأحداث لخدمة الدراما، ويظهر الكينج محمد منير غدًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc ويتم تقديم لقاء منير على حلقتين يقدم خلالهما ما يقرب من 12 أغنية من أغانيه المعروفة.