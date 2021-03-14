رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحزب الديمقراطي الإيطالي يختار «ليتا» زعيمًا له

الأحد 14/مارس/2021 - 04:53 م
إنريكو ليتا
إنريكو ليتا
وكالات
طباعة
عيّن الحزب الديمقراطي الإيطالي رئيس الوزراء الأسبق «إنريكو ليتا» زعيما له، بعد أيام من استقالة نيكولا زينجاريتي وسط انقسامات داخلية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن «ليتا» سوف يتولى قيادة الحزب المنتمي ليسار الوسط بعد سبعة أعوام من استقالته من منصب رئيس الحكومة على رأس ائتلاف كبير، عندما تغلب عليه نجم الحزب الديمقراطي الصاعد في ذلك الوقت ماتيو رينزي، ليصبح رئيسا للوزراء.

وترك «ليتا» السياسة بعد ذلك لمتابعة مسيرته الأكاديمية في باريس، ويفقد الحزب الدعم في استطلاعات الرأي بعد دعم الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء ماريو دراجي، والتي تشمل دعما من المجموعة المنافسة بقيادة ماتيو سالفيني "حزب الرابطة" وفورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

طيران مجهول ينفذ غارات على مواقع الإرهابيين في ليبيا

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع