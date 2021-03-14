إدارة جنوب الجيزة: اليوم الأول للترم الثاني مرّ بسلام

قال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أن اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني في مدارس جنوب الجيزة مر بسلام دون مشاكل.وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أن نسبة الحضور اليوم بلغت ٧٠٪؜.وبدأت الدراسة اليوم بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.