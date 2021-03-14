تباين أداء مؤشرات البورصة بختام أول تعاملات الأسبوع

تباين أداء أسهم ومؤشرات مؤشرات البورصة المصرية لدى ختام أول تداولات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من عمليات بيع موسعة على أغلبية أسهم السوق الصغيرة والمتوسطة، مقابل عمليات شراء على بعض الأسهم القيادية بالسوق، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشري "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100"، وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستويات نهاية الأسبوع الماضي مسجلا مستوى 688.478 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 11289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13838 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2203 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة.