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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمام أنظار الاحتلال التركي.. ارتفاع نسبة الانتهاكات والخطف في «عفرين»

الأحد 14/مارس/2021 - 02:49 م
الاحتلال التركي
الاحتلال التركي
مروة عنبر
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شهدت مدينة عفرين السورية ارتفاعا كبيرا في وتيرة الانتهاكات وعمليات الخطف، يأتي ذلك أمام أنظار ومسامع الاحتلال التركي، والتي تساهم وبشكل مباشر في تلك الانتهاكات وسط صمت دولي كبير حيال ممارساتها في المنطقة.

وأشارت مصادر محلية في عفرين المحتلة، إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات وعمليات الخطف والمطالبة بفدى مالية مقابل اإافراج عن المختطفين والمختطفات، يأتي ذلك وسط ورود معلومات حول اعتقال عدد من المواطنين في قريتي كفرة صفرة وكورا التابعتين لناحية جندريسه بالإضافة لورود معلومات حول شن فصائل إرهابية مدعومة تركيا لعمليات دهم وتفتيش واعتقال في حي المحمودية الكائن في مدينة عفرين المحتلة واعتقالها لسبعة مواطنين كرد، كما وداهمت مجموعات إرهابية تابعة للاحتلال التركي قرية حسيه التابعة لناحية موباتا واختطفت المواطن عامر حسو.

وفي السياق ذاته، داهمت مجموعات ارهابية تابعة للاحتلال التركي قرية كفردليه التابعة لناحية جندريسه واختطفت 12 مواطنًا وقامت بإفراغ عدد من المنازل بهدف توطين عوائل مرتزقتها فيها، وكان عدد المختطفين من قبل قوات الاحتلال التركي ومجموعاته الإرهابية في عام 2020 قد بلغ 987 حالة فيما بلغت حالات الخطف عام 2019 حوالي 6000 حالة، في حين بلغت حالات الخطف عام 2018 حوالي 943 مختطفا ومختطفة، وفقا لوكالة «الفرات».

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