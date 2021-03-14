إنقاذ طرف مريضة من البتر في «بني سويف التخصصي»

أعلن الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، الأحد، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل مريضة تبلغ من العمر 24 سنة، مقيمة بمركز الفشن إثر ادعاء سقوط من الطابق الثاني وبعد مناظرة الفريق الطبي لها تبين أنها تعاني من قطع كلي للشريان العضدي مع فقد نحو 10 سم من الشريان مع انقطاع كلي للدورة الدموية باليد مع وجود كسر وخلع بالكوع.وقال صلاح، في تصريحات اليوم إنه تم عمل الإسعافات الأولية للمريضة بالطوارئ وتم تحويلها للعمليات فورًا حيث تم عمل عملية جراحية دقيقة هى الأولى من نوعها في المستشفى.وقام الفريق الطبى المكون من أطباء جراحة الأوعية وعلى رأسهم الدكتور محمود معوض، استشاري جراحة الأوعية بالمستشفى، والدكتور محمد حسني علي أخصائي جراحة الأوعية، وأطباء جراحة العظام وهم أحمد سعيد أبو سيف اخصائي جراحه عظام والدكتور عبدالحسيب رامي طبيب مقيم عظام وبمعاونة الدكتوره آلاء حسن اخصائي التخدير.وقام أطباء العظام على تثبيت الكوع الأيمن وفي نفس العملية قام جراحي الأوعية الدموية بعمل توصيل للشريان المقطوع باستخدام الوريد السفيني الأعظم وتم مناظرة الحالة بعد العملية ومراجعة نبض اليد والتأكد من تشبع الأكسجين باليد مما يعني انقاذ الذراع من البتر وتم نقل المريضة التي القسم الداخلي لاستكمال العلاج والمتابعة.ووجه مدير عام المستشفى الشكر للطاقم الجراحي والفريق المعاون لما بذلوه من جهد لإنقاذ الطرف العلوي من البتر.