بدء محاكمة 4 بتهمة وضع نار عمدًا فى مبنى مسكون ووفاة طفل بالمقطم

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبنى مسكون في المقطم.وتبين أن المتهمين بالقضية، وهم كل من "محمد.ع" عامل و"كامل.م' وشهرته رامي، و" هاني.م" و" صلاح.ع " حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط، وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه على ارتكاب تلك الجريمة، واتفقوا معه على ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.