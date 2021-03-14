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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

%72 من المستثمرين الأمريكيين يخططون للاستثمار في العملات الرقمية 2021

الأحد 14/مارس/2021 - 12:47 م
العملات الرقمية
العملات الرقمية
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أشارت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة اكسانجل مؤخرا، إلى أن 72 % من المستثمرين المعتمدين بالولايات المتحدة الأمريكية يعتزمون الاستثمار في العملات الرقمية من خلال منصة تداول العملات الرقمية التي أطلقت مؤخرا باسم "ديفي".

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 379 من المسثمرين المعتمدين بالولايات المتحدة الامريكية إلى أن 67 % منهم لديهم معرفة جيدة بهذه المنصة الجديدة التي تسمح بالتداول على العملات الرقمية، مشيرة إلى أنهم أبدوا اهتماما كبيرا بتجارة العملات الرقمية على مدار العام الماضي.

وأبرزت نتائج الاستطلاع أيضا أن 2ر72 % من المستطلع آرائهم يعتزمون البدء في هذه التجارة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى أن التداول على العملات الرقمية شهد زيادة ملحوظة خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا التي تسببت في حدوث ركود اقتصادي في أسواق المال العالمية.

وتناولت نتائج الاستطلاع أيضا الإشارة إلى أن 70 % من المسثتمرين الذين شملهم الاستطلاع قد استثمروا بالفعل فى عملة البيتكوين الرقمية.

يذكر أن قيمة العملات الرقمية حققت ارتفاعا قياسيا جديدا اليوم الأحد لتصل قيمة وحدة البيتكوين إلى 60 ألف دولار و120 سنتا.

وعلاوة على ذلك حقق التداول على العملات الرقمية زيادة بنسبة 9ر6 % في غضون الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت نسبة الزيادة في قيمة العملة الرقمية 23 % في غضون الأسبوع الماضى.

يشار إلى أن العملات الرقمية شهدت إقبالا متزايدا في الفترة الأخيرة من قبل رجال الأعمال الأمريكيين بعد قيام " إيلون ماسك "، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس الفضائية، بنشر تويتات تحث على الاستثمار في العملات الرقمية وإعلانه قيام شركة تسلا باستثمار مليار ونص المليار دولار في العملات الرقمية.

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