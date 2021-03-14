رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فك لغز انتحار «زيمبابوي» من «التاسع» في البساتين

الأحد 14/مارس/2021 - 11:43 ص
انتحار زيمبابوي
انتحار زيمبابوي
نجلاء رفاعي
طباعة
كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، عن تفاصيل سقوط مواطن إفريقي الجنسية، من الطابق التاسع، أنه على خلافات مع زوجته.

وتبين أنه يمر بضائقة مالية لم يجد مفر من الخروج منها سوى الموت فقرر القفز من شرفة العقار، خاصة عقب قرار الانفصال عن زوجته لعدم قدرته على الإنفاق عليها.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط شاب إفريقي من علو بمنطقة البساتين.

بانتقال رجال المباحث والفحص تبين قيام الزيمبابوى الجنسية «أ. م»، 21 سنة، عامل نظافة بسنتر،، معه إقامة سارية للعمل، بالانتحار بالقفز من الشرفة من الطابق التاسع بعقار مكون من 10 طوابق حال تواجده بالشقة ملك أحد أصدقائه، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

بمناظرة جثة المتوفى تبين وجود كسور بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم استدعاء زوجة المتوفى والتى أيدت ذات المضمون، وأفادت بإقامة المتوفى طرف شقيقها وذلك عقب نشوب خلافات زوجية مع زوجته، وتم تحرير المحضر اللازم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 في المدارس

ممنوع التقاضي منهم.. قانون العمل يحظر استغلال العمال نظير تشغيلهم

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

الصور

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

صدور المجموعة القصصية «الشرف المهدور» للدكتور أشرف نبيه

عبد الفتاح: الطبيعة منحت الأغنية الشعبية سمات وخصائص متفردة

«القطن المصري» كتاب جديد لعمرو هيكل عن دار الحضارة العربية