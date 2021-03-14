فك لغز انتحار «زيمبابوي» من «التاسع» في البساتين

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، عن تفاصيل سقوط مواطن إفريقي الجنسية، من الطابق التاسع، أنه على خلافات مع زوجته.وتبين أنه يمر بضائقة مالية لم يجد مفر من الخروج منها سوى الموت فقرر القفز من شرفة العقار، خاصة عقب قرار الانفصال عن زوجته لعدم قدرته على الإنفاق عليها.تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط شاب إفريقي من علو بمنطقة البساتين.بانتقال رجال المباحث والفحص تبين قيام الزيمبابوى الجنسية «أ. م»، 21 سنة، عامل نظافة بسنتر،، معه إقامة سارية للعمل، بالانتحار بالقفز من الشرفة من الطابق التاسع بعقار مكون من 10 طوابق حال تواجده بالشقة ملك أحد أصدقائه، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.بمناظرة جثة المتوفى تبين وجود كسور بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم استدعاء زوجة المتوفى والتى أيدت ذات المضمون، وأفادت بإقامة المتوفى طرف شقيقها وذلك عقب نشوب خلافات زوجية مع زوجته، وتم تحرير المحضر اللازم.