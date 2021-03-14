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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني ليبي: الحروب أدت لانتشار الفقر والتطرف والضعف الاقتصادي

الأحد 14/مارس/2021 - 11:42 ص
الدكتور عبد السلام
الدكتور عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي
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قال الدكتور عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي وعضو البرلمان العربي، إن العالم عانى من الحروب والصراعات والتي أدت إلى استنزافه، موضحا أن مرور العالم بالحروب العالمية الأولى والثانية والإقليمية، أدى إلى انتشار الفقر والتطرف والضعف الاقتصادي، لذلك يعتبر الحوار ضرورة لتجنب أي خسائر.

وأضاف نصية في تصريحات خاصة لوسائل إعلام على هامش مشاركته في المؤتمر العام الحادي والثلاثين لحوار الأديان والثقافات أن الحوار بين الأديان والثقافات هو النهج السليم لحل جميع القضايا الشائكة بين الشعوب، ووضع حلول جادة لمنع التصادم، حيث أن تكلفة الحوار اليوم أصبحت أقل بكثير من تكلفة الصدام والنزاع، مشددا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية والتي أصبحت إحدى أهم الأدوات في تحقيق التواصل والحوار بين الشعوب وتعزيز العلاقات بين الدول.

وأشار عضو البرلمان العربي إلى أن مؤتمر حوار الأديان جاء في وقت مناسب للغاية، من أجل إثراء الحوار والنقاش والتوصل إلى نتائج إيجابية، فالبرلمانات لم يعد دورها تقليدي كما كان سابقا، بل دورهم تخطى الرقابة والتشريع، وأصبح هناك اهتمام كبير بتعزيز ثقافة الحوار من خلال السلطة التشريعية.

وأوضح نصية أن الحوار لا يقتصر فقط على رجال الدين بل يجب أن يشمل رجال السياسة والاقتصاد وغيرهم، حتى تكون هناك حوارات تكاملية تهدف في النهاية إلى إرساء الأمن والاستقرار والحد من التقلبات والصراعات التي أرقت الشعوب.

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