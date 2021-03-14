ضبط شحنة من مخدر الحشيش بمليون جنيه في الإسكندرية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط (ثلاثة أشخاص) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهم (150 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ«1،050،000» مليون وخمسين ألف جنيه تقريبًا.