وزير الصحة الأردني: 9 وفيات في مستشفى السلط أمس

أعلن وزير الصحة الأردني الجديد، مازن عبدالله الفراية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات في مستشفى السلط، أمس، 9 بينهم 6 جراء انقطاع الأكسجين.كما قرر الفراية تعيين متصرف في كل مستشفى حكومي لمعالجة القضايا والمشاكل الطارئة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.يذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وتكليف مازن عبد الله الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة على خلفية حادث مستشفى السلط.