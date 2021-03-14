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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: تطعيم 10 ملايين مواطن باللقاح كورونا بحلول 15 أبريل

الأحد 14/مارس/2021 - 11:07 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن رئيس وزراء فرنسا "جان كاستكس" أن الحكومة الفرنسية تهدف لتطعيم 10 ملايين مواطن باللقاح بحلول 15 أبريل المقبل.

وقال "كاستكس" -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد إن أكثر من خمسة ملايين فرنسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الصحة العامة في فرنسا، مؤكدا أن 066ر238ر2 مواطن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح حتى الآن.

وكان مدير حملة التطعيم في فرنسا "آلان فيشر" قد أعلن مؤخرا أن لقاح "أسترازينيكا" أظهر فعالية كبيرة، مؤكدا التزام بلاده بالتطعيم بهذا اللقاح الذي تم تعليقه في عدة دول أخرى.

يذكر أن "فيشر" رحب بموافقة السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي على لقاح كورونا الذي طورته شركة "جونسون اند جونسون"، قائلا إنه لن يكون متاحا في فرنسا قبل الشهر المقبل.

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