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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قائمة غرامات مخالفات ركاب القطارات ٢٠٢١

الأحد 14/مارس/2021 - 12:27 م
مخالفات ركاب القطارات
مخالفات ركاب القطارات
نعمات مدحت
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تصدرت قائمة غرامات مخالفات ركاب القطارات ٢٠٢١، محركات البحث خلال الفترة الماضية، من جانب المواطنين، حيث تعددت أنواع المخالفات التي يقع فيها عدد من ركاب القطارات بشكل يومي، مما يؤدي إلى وقوع غرامات مالية عليهم، وذلك لارتكابهم مخالفتهم لوائح تشغيل قطارات السكة الحديد.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة، قائمة الغرامات التي توقع على المواطنين بسبب مخالفات لوائح السكك الحديدية.

قائمة غرامات مخالفات ركاب القطارات ٢٠٢١

تتعدد الغرامات التي توقع على المواطنين خلال مخالفتهم لقوانين ولوائح السكك الحديدية، وهي: العقوبة الأولى: النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو من الأماكن غير المحددة  للصعود والنزول، حيث تبلغ غرامة هذه المخالفة 50 جنيها فقط.

وأما العقوبة الثانية: وهي العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط، وتبلغ غرامتها 200 جنيه.

بينما جاءت الغرامة الثالثة، وتقدر قيمتها بـ 200 جنيها، في حالة الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو أثناء سير القطارات.

وأما العقوبة الرابعة: وهي عن حمل أي مواد قابلة للاشتعال، وتبلغ قيمة غرامتها 420 جنيها.

بينما جاءت العقوبة الخامسة، عن إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات تبلغ قيمة غرامتها 50 جنيها.

العقوبة السادسة، جاءت في حالة ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة، وتبلغ قيمتها 50 جنيها في القطار المكيف، بينما جاءت بـ20 جنيها فى القطار المميز.

وأما عن العقوبة السابعة، فقد جاءت عن حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى، وتقدر قيمتها 420 جنيها.

العقوبة الثامنة، وهي العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة و تبلغ غرامتها 50 جنيها.

وأخيرًا، العقوبة التاسعة: تبلغ غرامتها 50 جنيها، وجاءت بسبب دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.

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