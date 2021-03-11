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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة المعرفة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 10:01 م
الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي ا
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول رابط بوابة المعرفة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، من جانب الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الساعات عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الترم الأول التي انتهت اليوم الخميس 11 مارس.

رابط بوابة المعرفة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

يستطيع الطلاب الذين يرغبون في معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول الدخول عبر الرابط التالي: thaneduone.emis.gov.eg لمعرفة النتيجة حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم، طرق الحصول والاستعلام ، من الكود السري للطلاب، وسوف يظهر أمام الطالب صفحة على الشاشة يظهر من خلالها إدخال الكود الخاص بالطالب، والرقم القومى، حيث يقوم الطالب بملء تلك البيانات، والمدرسة، والفصل الدراسي، والصف الدراسي، وبعد الانتهاء من استكمالها، يقوم الطالب بالنقر على كلمة استعلام، وبعدها سوف تظهر أمام المستعلم نتيجته.

ولم تخرج الوزارة بيانات رسمية تؤكد ظهور النتيجة، وسيظهر كلمة “انتظروا إعلان النتيجة”، وعلى الطالب الدخول مرة أخرى في أوقات مختلفة، حيث لم تخرج بيانات رسمية حتى الآن تؤكد موعد نتيجة الفصل الدراسي الأول، وعندما لم يؤدي الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول سيظهر أمامه عندما يريد معرفة النتيجة كلمة "حجب النتيجة".

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2021

من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت الموافق 13 مارس الجاري، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الترم الأول، ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أكد على إلغاء امتحانات الترم الثاني، ووضع تقييمات شهرية بدلا منها.

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ويذكر أن امتحانات الترم الأول بدأت يوم 27 فبراير، وتستمر حتى يوم 11 مارس الجاري 2021، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني.


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