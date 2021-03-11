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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

الخميس 11/مارس/2021 - 05:28 م
جريدة الدستور
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تقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس الموافق 11-3-2021، مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة، حيث وضعت المملكة العديد من الإجراءات المشددة، واتخذت التدابير الوقائية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجدة (كوفيد19-)، وانتشار الفيروس في جميع انحاء العالم.

مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي

وشهد محركات البحث العالمي والسوشيال ميديا الكثير من التساؤلات حول مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة، فقد اقتصرت حركة الطيران داخل المملكة على فئات معينة، وفي السطور القدمة نعرض عليهم الاجوبة علي تلك التساؤلات حول اعاده الفتح.

جدير بالذكر ان الطيران السعودي، أعلن تعطله في شهر فبراير الماضي 2020، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الانتشار السريع للفيروس والذي راح ضحيته الكثير في العالم، وعلي ذلك ذهبت جميع الدول العربية والأوروبية أيضا بالإغلاق الكامل للطيران الخاص بكل دولة، حيث شددوا على عدم استقبال أية أفراد من أي دولة.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

وعن مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي السعودي، وموعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 فإنه لم يحدد حتى الآن فتح حركة الطيران للمملكة، وذلك وفقا للبيانات الرسمية التي أصدرتها المملكة، إلا أنه كان من المقرر عودة حركة الطيران نهاية مارس الجاري، وعودة حركة التجارة والاستثمار والزيارات مرة أخرى، طبقا لآخر قرار خرج من داخل أروقة وزارة الداخلية السعودية على لسان مصادر لم تعرب عن اسمها.

وهناك أقاويل تردد ولكن بدون مصدر مسؤول، أنه من الممكن عودة حركة الطيران خلال شهر مايو، وعلى الرغم من غلق حركة الطيران، حيث تستمر حركة الطيران داخل المملكة من 6 إلى 7 رحلات يوميا "رحلات داخلية".

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الفئات المسموح لها بالسفر الي السعودية


هناك فئات مسموح لها بالسفر، وهم: -
1 - العاملين في القطاع الطبي من المصريين وأسرهم
2 - المواطنين السعوديين الدبلوماسيين

شروط استئناف عودة حركة الطيران السعودي

 
وضعت وزارة الداخلية السعودية، عدة شروط لاستئناف عودة حركة الطيران، للحفاظًا على أرواح المواطنين السعوديين، حيث أكدت على
1 - الأفراد الذين يريدون الدخول إلى أراضيها
2 - إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم
3 - توقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، ويتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".

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