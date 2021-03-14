رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: جولة لافروف الخليجية كانت مثمرة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:28 ص
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
عبير سليم
طباعة
أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء السبت، أن جولة وزير الخارجية سيرجي لافروف في عدد من دول الخليج مؤخرا، كانت "أكثر من مثمرة".

وقالت في تعليق نشر على قناة يوتيوب "سولوفييف لايف": "إذا تحدثنا كما علمنا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وكنا مهذبين لا نبالغ في مديح أنفسنا، سوف نعتبر أن الجولة كانت أكثر مثمرة".

وأضافت: "المحادثات لم تكن بروتوكولية، بل معمقة وطالت مجمل العلاقات الثنائية وتوجهاتنا وإجراءاتنا العملية على صعيد القضايا الدولية والشؤون الإقليمية"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وتابعت: "لقد أجرى لافروف مباحثات متعددة الأوجه وشملت خططا كبيرة للمستقبل، وسبل تنفيذها".

وأشارت إلى أن جميع الأطراف ناقشت قضايا في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الوضع في سوريا والتفاعل الاقتصادي والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وقام لافروف بجولة في دول الخليج في الفترة من 9 إلى 11 مارس، شملت السعودية والإمارات وقطر.

وعقد في الدوحة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتركي مولود تشاووش أوغلو.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

الصور

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إحالة مراهقتين فرنسيتين للقضاء بسبب «تيك توك»

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

رئيس تحرير بيلد الألمانية يطلب إعفاءه موقتًا من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه

أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة