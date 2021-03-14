الإثنين.. أخر موعد للشركات لاستبدال تذاكر المواقع الأثرية المتوقفة

أعلنت غرفه شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أن مجلس إدارة الأعلى للآثار قد وافق على استبدال التذاكر الموقوف العمل بها لدخول المواقع الأثرية اعتبارا من 1- 11- 2018 يمكن استبدالها بتذاكر أخرى سارية العمل طبقا للأسعار الحالية على أن تقوم الشركات بموافاة لجنة استبدال التذاكر بطلب باسم الشركة واسم المنطقة الأثرية وفئة التذاكر ومسلسل التذاكر.كما يتم تسليم أصل كشف الصادر من مكتب بيع حجز وبيع التذاكر مقدما والموضح به التذاكر التي تم استبدالها باللجنة السابقة للمجلس الأعلى للآثار.وأوضحت الغرفة أنه قد تم تحديد يوم الإثنين الموافق 15 مارس لاستلام طلبات الشركات والتذاكر المراد استبدالها الموقوف العمل اعتبارا من 1-11-2018 علما أن الاستبدال سوف يتم بناء على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 29-9-2020، ومن يخالف هذا الموعد ليس له الحق في استبدال التذاكر.