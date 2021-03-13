مخرج «آل هارون» ينتهي من تصوير 60% من أحداث الفيلم

انتهى المخرج معتز حسام من تصوير نحو 60% من أحداث فيلم "آل هارون" الذي يشارك في بطولته منذر رياحنة وعبير صبري وأحمد وفيق ومحمد عز وينتمي الفيلم لنوعية أعمال التشويق والإثارة.وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، أن صناع الفيلم يكثفون جهودهم للانتهاء من تصوير العمل قبل انطلاق الماراثون الرمضاني حتى يتم عرضه في موسم الصيف، ونظرًا لانشغال أبطاله في تصوير أعمال الشهر الكريم.وبدأ صناع الفيلم التصوير نهاية فبراير الماضي ويصورن حاليًا عدد من المشاهد الخارجية ما بين مقابر الواحات وأحد فيلات طريق المنصورية، ويخوض مخرج الفيلم سباق رمضان المقبل بمسلسل "فارس بلا جواز" الذي يقوم ببطولته مصطفي قمر، كما يعرض لها بالسينما حاليًا فيلمين هم "رميا" و"قبل الأربعين".