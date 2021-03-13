11 شخصية في أسانسير: تفاصيل المسلسل الرمضاني «بين السما والأرض»

يواصل أبطال مسلسل "بين السماء والأرض" تصوير أحداث حلقات العمل المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل في 15 حلقة.وكشفت مصادر من داخل كواليس المسلسل، لـ"الدستور" أن فكرة العمل مستوحاة من الفيلم الشهير الذي تم تقديمه 1960 من تأليف نجيب محفوظ وإخراج صلاح أبو سيف.المسلسل تم أخذ فكرته من الفيلم لكنه سيرصد الواقع الذي نعيش فيه من خلال 11 شخصية يجتمعون في أسانسير واحد، لكن أحداث المسلسل لم يتم تصوريها بالكامل في الأسانسير كما يشاع، والمسلسل معالجة درامية وتأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هاني سلامة ودرة ونجلاء بدر وعدد كبير من النجوم.