صحيفة يونانية: خط أنابيب «إيست ميد» يواجه صعوبات

كشفت مصادر أوروبية، عن أن التمويل غير المؤكد لخط أنابيب "إيست ميد" (EastMed) وسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ يمكن أن تقف في طريق المشروع الطموح لاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي.وأوضحت صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية (ekathimerini) اليونانية في تقرير لها اليوم، أن بناء خط أنابيب EastMed، الذي من شأنه أن يقلل من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي قد لا يكون أكثر من مجرد حلم لأن جدواه الاقتصادية أصبحت موضع شك على نحو متزايد.وأوضحت الصحيفة أن ميزانية المشروع تتراوح من 6 إلى 10 مليارات يورو، لم يتم تأمين الحد الأدنى من كميات احتياطيات الغاز المعتمدة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان المشروع تغطية تكاليفه بنفسها.ومما زاد الأمر سوءا أن سياسات تغير المناخ الأوروبية قيد التطوير تنص على عدم وجود بصمة كربونية بحلول عام 2050، وقد يؤدي التخلي المحتمل عن مشروع EastMed إلى تفعيل الشحن التجاري اليوناني والقبرصي لنقل الغاز بواسطة سفن خاصة (ناقلات الغاز الطبيعي المسال) إلى المحطات الأوروبية والآسيوية، وذلك حسب الصحيفة.