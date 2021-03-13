رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون ينددون بمنظومة السلطة الفاسدة في لبنان

السبت 13/مارس/2021 - 08:20 م
محتجون في لبنان
محتجون في لبنان
وكالات
طباعة
تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين وسط العاصمة بيروت، ونصبوا الخيام في ساحة الشهداء، فيما أقدم محتجون آخرون على قطع الطرقات شرق لبنان وجنوبه وشماله، وذلك احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية.

وندّد المحتجون بمنظومة "السلطة الفاسدة القائمة"، ورفعوا الإعلام اللبنانية.

وشدد المحتجون على ضرورة استكمال الثورة حتى تحقيق المطالب كافة للتغيير، ودعوا إلى إسقاط منظومة الفساد في السلطة القائمة.

كما دعوا إلى النزول إلى الساحات على مساحة الوطن لإسقاط المنظومة الفاسدة والمستهترة بالشعب، لأي جهة أو طائفة انتموا، إذ أن الجوع على الأبواب، وما زال النهب والتحاصص على أشده.

وناشد المحتجون السلطة السياسية باعتزال العمل السياسي ووجهوا انتقادات إلى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق جبران باسيل.

وتوجه عدد من المحتجين من ساحة الشهداء للاعتصام أمام مرفأ بيروت، وذلك للتضامن مع أهالي شهداء المرفأ، وللمطالبة بمعرفة حقيقة انفجار المرفأ.

يذكر أن سعر صرف الدولار لامس اليوم السبت ال 12000 ليرة في السوق الموازية.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت منذ بداية مارس الحالي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة ال 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وعمل المحتجون على قطع معظم الطرقات احتجاجًا.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 70 دولار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

«أصناموفوبيا».. رواية لراسم الحديثي عن دار النخبة

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث