عضو بـ«رجال الأعمال»: القطاع العقارى يشهد حالة من الانتعاش والنمو

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش والنمو خلال الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى اهتمام الدولة بتطوير وتنمية القطاع.وأضاف الزيات لـ"الدستور"، أن قطاع العقارات سيشهد ارتفاعا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا القطاع يقوم بتنشيط عدد كبير من صناعات مواد البناء المختلفة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والطوب.وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الحكومة المصرية استطاعت الحفاظ على جميع القطاعات الاقتصادية من الركود خلال جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع، وتم التصدي للجائحة من خلال خطة التعايش التي نفذتها الحكومة للحفاظ على استمرار عملية الإنتاج بالإضافة إلى الحفاظ على حياة المواطن.