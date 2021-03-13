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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

12/2014 1/10/2014

استعدادا لمواجهة الزمالك.. وصول بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة غدًا

السبت 13/مارس/2021 - 07:02 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن وصول بعثة نادي الترجي التونسي لكرة القدم، مساء غدا الأحد، لأداء مباراته المرتقبة مع نادي الزمالك ببطولة الأندية الأفريقية لأبطال الدوري.

وقالت مصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الترجي التونسي سيصل على متن طائرة شركة طيران تونسية خاصة رحلة رقم ٤٤٤٨، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وعلى متنها أعضاء بعثة الفريق البالغ عددهم 60 فردًا.

وأشارت المصادر، إلى أن بعثة الفريق التونسي ستغادر مطار القاهرة الدولي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري.

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