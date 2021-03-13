هونج كونج تغلق 4 مبان لإجراء فحوص كورونا

أغلقت هونج كونج أربعة مبان في حي ميد- ليفيلز الراقى لإجراء فحوص كوفيد - 19 الإلزامية بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت الحكومة في بيان إن المقيمين في برجي روبنسون بالاس 1 و2، وبرجي بليسينجز جاردن 1 و2 سيخضعون للفحوص.

ويتعين فحص السكان قبل الساعة الثانية من صباح غد الأحد في وحدات الفحص المتنقلة والبقاء في منازلهم حتى يتم تأكيد معظم نتائج الفحوص.

وأضاف البيان أن الحكومة تهدف إلى استكمال الإجراء بحلول الساعة التاسعة من صباح الأحد.