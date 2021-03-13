مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية في كازاخستان

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، ١٣ مارس الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لكازاخستان الصديقة، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء محاولة الهبوط في مطار بمدينة ألماتي بكازاخستان، وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة اثنين، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر حكومةً وشعبًا، تؤكد على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب كازاخستان في هذا المصاب الأليم.