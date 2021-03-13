رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية في كازاخستان

السبت 13/مارس/2021 - 06:16 م
سامح شكري
سامح شكري
طباعة
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، ١٣ مارس الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لكازاخستان الصديقة، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء محاولة الهبوط في مطار بمدينة ألماتي بكازاخستان، وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة اثنين، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر حكومةً وشعبًا، تؤكد على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب كازاخستان في هذا المصاب الأليم.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع طبيبة السلام

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

بمناسبة مرور 80 عامًا على ميلاده.. كيف ساهمت القاهرة في حياة محمود درويش؟