طرح بوستر أغنية «متاهة» لسميرة سعيد

روّجت الفنانة سميرة سعيد لكليب أغنيتها الجديدة "متاهة" من خلال حسابها على إنستجرام، خاصة بعد أن كشفت من خلال البوستر الرسمي الأغنية المنتظر طرحها الاثنين المقبل.الكليب من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.ودخلت سميرة سعيد مؤخرًا قائمة التريند بآخر أغنياتها التى تحمل اسم "بحب معاك"، وهى أولى أغاني ألبومها الجديد وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، بينما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور عرضها مؤخرًا لما يقرب من شهرين.