النرويج: إصابة 3 عاملين بالصحة بجلطات بعد تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا

قال المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم السبت، إن ثلاثة من العاملين بقطاع الصحة ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة يعالجون حاليًا في المستشفى نتيجة إصابتهم بجلطات.وأوقفت النرويج، يوم الخميس، استخدام هذا اللقاح في أعقاب خطوة مماثلة للدنمارك، وحذت أيسلندا حذوهما فيما بعد.