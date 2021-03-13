النرويج: إصابة 3 عاملين بالصحة بجلطات بعد تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا
السبت 13/مارس/2021 - 06:10 م
وكالاتطباعة
قال المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم السبت، إن ثلاثة من العاملين بقطاع الصحة ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة يعالجون حاليًا في المستشفى نتيجة إصابتهم بجلطات.
وأوقفت النرويج، يوم الخميس، استخدام هذا اللقاح في أعقاب خطوة مماثلة للدنمارك، وحذت أيسلندا حذوهما فيما بعد.
وأوقفت النرويج، يوم الخميس، استخدام هذا اللقاح في أعقاب خطوة مماثلة للدنمارك، وحذت أيسلندا حذوهما فيما بعد.