بتكوين تسجل مستوى قياسيًا بلغ 60 ألف دولار

تجاوزت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، اليوم السبت، مستوى قياسيًا بلغ 60 ألف دولار.وسجلت بتكوين ارتفاعًا حادًا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوة بتكوين لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من تحسن معنويات السوق.