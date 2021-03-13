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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 رجال وامرأتان ضحايا انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط الأردنى

السبت 13/مارس/2021 - 03:37 م
مستشقفى السلط الأردنى
مستشقفى السلط الأردنى
مروة عنبر
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أفاد الطب الشرعي الأردني، قبل قليل، بوفاة 4 رجال وامرأتين جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي فى عمان.

ونشر التليفزيون الرسمي للمملكة الأردنية الهاشمية مقطعا مصورا لعاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، أثناء تفقده مستشفى السلط الحكومي، وتنتابه حالة من الغضب الشديد جراء حادث انقطاع الأكسجين عن المرضى بالمستشفى، مما تسبب بوقوع 6 وفيات.

ووفقًا لما ذكره التليفزيون الرسمي للمملكة، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، يعقد مجلس النواب الأردني غدًا جلسة طارئة حول أحداث مستشفى السلط، فيما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمحاسبة من يثبت تقصيره بالواقعة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أنه تم إصدار أمر ملكي لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته إثر الحادث، فيما بدأت السلطات الأردنية تحقيقات شاملة حول الواقعة.

وقال دودين، في تصريحات متلفزة للتليفزيون الأردني الرسمي، إن رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق فوري وشفاف شامل وسيكون معلنا للملأ.

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