إطلاق بوستر «مش هنفرح بيكي» لجومانا مراد

أطلقت شركة "سيليميديا" للمنتجة مها سليم بالتعاون مع شركة سينرجي البوستر الرسمي لحكاية "مش هنفرح بيكي" من بطولة النجمة جومانا مراد من مسلسل "زي القمر"، حيث يبدأ المسلسل أولى حلقاته الأسبوع القادم، على أن تذاع حدوتة جومانا مراد في الأسابيع القادمة.والحدوته الجديدة تقدمها جومانا من تأليف شهيرة سلام، ومن إخراج محمد حماقي، وتذاع على شبكة قنوات سي بي سي.وكانت جومانا مراد افتتحت الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "إيجيبت آرت فير"، والذي تستمر فعالياته حتى 28 فبراير بمشاركة 120 فنانًا من مختلف الدول العربية.