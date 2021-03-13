إحالة عاطلين للجنايات لاتهامهما بسرقة المحلات التجارية فى الحوامدية

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين، للجنايات؛ لاتهامهما بسرقة المحلات التجارية، ومركبات التوك توك بالحوامدية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، عن تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك.وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 محلات ومركبات توك توك، وبيع المسروقات لعاطل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.