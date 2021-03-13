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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط تحديث بيانات المعلمين والعاملين بالأزهر 2021

السبت 13/مارس/2021 - 01:18 م
معاهد الأزهر
معاهد الأزهر
شيماء حسين
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احتل رابط تحديث بيانات المعلمين والعاملين بالأزهر 2021 أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية حيث يحدث قطاع المعاهد الأزهرية بيانات جميع العلمي الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تحديث البيانات وأبرز البيانات المطلوب تحديثها عبر البوابة الإلكترونية.

رابط تحديث بيانات المعلمين والعاملين بالأزهر 2021

وترغب قطاع المعاهد الأزهرية في وضع قاعدة معلوماتية شاملة عن العاملين بالأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة المعاهد التي بها عجز أو عمالة زائدة في المعلمين لإعادة توزيعهم بشكل صحيح وعادل على المعاهد والمواد الدراسية المراد تدرسيها للطلاب بشكل يعيد تصحيح بعض المفاهيم الدينية عن الطلاب كما يعد تحديث البيانات أيضا فرصة لتقييم المستوى التعليمي للعاملين بالمعاهد الأزهرية خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية التي يتطلبها حاليا تدريس المناهج في ظل التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني.

خطوات تحديث بيانات معلمي الأزهر الشريف إلكترونيا

يمكن للعاملين بالأزهر الشريف والراغبين في تحديث بياناتهم إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار خدمة تحديث البيانات من القائمة الرئيسية

الضغط على وظيفة الراغب في تحديث البيانات ( معلم، معلم مساعد، مدير معهد، ...)

كتابة البيانات المطلوب تحديثها وفقا لأخر تعديل تمت سواء من واقع بطاقة الرقم القومي أو المسمى الوظيفي

كتابة اسم المعهد والمنطقة التعليمية المقيد بها الراغب في تحديث بياناته 

الضغط على كلمة حفظ البيانات المحدثة

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تعرف على بيانات العاملين بالأزهر المطلوب تحديثها 

وضع قطاع المعاهد الأزهرية رابط تحديث بيانات المعلمين والعاملين بالأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الالكترونية لتحديث البيانات الآتية:-

رقم السجل 
الاسم رباعي الراغب في تحديث بياناته
الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في تحديث البيانات
الوظيفة الحالية وفقا للملف الوظيفي
الوظيفة الإشرافية إن وجدت
المنطقة التعليمية التابع لها المعهد المقيد به
اسم المعهد الأزهري المقيد به صاحب البيانات المحدثة
نوع المعهد ( نموذجي، عادي، بحوث، دراسات)
نوع الطالب الذي يدرس لهم ( بنين، بنات، بين وبنات)
وآخر مؤهل دراسي حصل عليه.

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