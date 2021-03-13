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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إضراب المعتقلين السياسين فى السجون التركية يدخل يومه الـ107

السبت 13/مارس/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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مازالت حملة الإضراب المفتوح عن الطعام، التي أطلقها السجناء السياسيون داخل السجون التركية، لكسر العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وإنهاء جرائم التعذيب النفسي والجسدي التي تمارسها السلطات التركية بحق المعتقلين، مستمرة لليوم الـ 107.

وأطلق السجناء السياسيون لحزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية، حملة الإضراب المفتوح عن الطعام في 27 نوفمبر الماضى، بهدف إنهاء كل من العزلة التي تطال أوجلان في سجن جزيرة إمرالي ذو الحراسة المشددة نموذج F منذ 21 عاما، والانتهاكات التي تمارسها السلطات على المعتقلين داخل سجون تركيا، ودخلت فعالية الحملة في يومها الـ 107 من قبل المجموعة الـ 22، وفقا لوكالة شرق الفرات.

كما أطلقت نساء مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين في مخمور التابع لإقليم كردستان، بتاريخ 18ديسمبر الماضى حملة الإضراب المفتوح عن الطعام، للمطالبة بإنهاء عزلة أوجلان، ودخلت فعالية الإضراب التي تقام في مؤسسة عوائل الشهداء في مخمور، في يومها الـ 86.

ويواصل المواطنون الذين يعيشون في مخيم لافريو في اليونان فعالية الإضراب المفتوح عن الطعام، لإنهاء العزلة المطلقة المفروضة على أوجلان ودعما لحملة الإضراب المفتوح عن الطعام التي أطلقها السجناء السياسيون داخل السجون التركية.

وتتواصل الفعالية التي أطلقت بقيادة حركة الشبيبة الثورية، حركة المرأة الكردية في أوروبا ومركز الثقافة الكردستانية، في يومها الـ 69.

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