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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

السبت 13/مارس/2021 - 12:47 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستندًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على موجهي العموم بالتربية الفنية بترحيل الأنشطة والمواد الفنية المقررة بالمناهج لمد الإجازة والعام الدراسي واستكمال المناهج الدراسية حتى نهاية العام الدراسي، على أن يتم التأكيد على تدريس موضوعي التعبير الفني والتصميم الفني للطلاب ۲۰۲۱۲۰۲۰، وعقد امتحان التربية الفنية للصف الثالث الإعدادي العام على مستوى الإدارة التعليمية يوم الأربعاء ١٩ مايو القادم.

وجاء نص الخطاب أنه نظرا لمد إجازة نصف العام الدراسي من ۲۰۲۱۲۲۰ إلى ۲۰۲۱۲٢٦، فإنه على الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية تبليغ المعلمين بجميع المراحل بترحيل الأنشطة والمواد الفنية المقررة بالمناهج لمد الإجازة والعام الدراسي واستكمال المناهج الدراسية حتى نهاية العام الدراسي، على أن يتم التأكيد على تدريس موضوعي التعبير الفني والتصميم الفني للطلاب ۲۰۲۱۲۰۲۰.

ثانيا: عقد امتحان التربية الفنية للصف الثالث الإعدادي العام على مستوى الإدارة التعليمية يوم الأربعاء ١٩ مايو، ويتولى معلمو التربية الفنية بالمدرسة تقدير أوراق الإجابة.

ثالثا: بناء على الكتاب الدورى رقم (2) بتاريخ ۲۰۲۱۳ بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولي للعام الدراسي ۲۰۲۱۲۰۲ يقوم معلمو التربية الفنية في سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثانى الإعدادى العام بتقييم أعمال الطلاب الفنية خلال الفصل الدراسي الثاني، ووضع درجات على الأعمال الفنية (التعبير الفني والتصميم الفني) للطلاب من خلال الفترة الدراسية بالمدرسة أو ممارسة النشاط من المنزل online بالتواصل مع المعلم، من خلال صفحة المدرسة أو الإدارة التعليمية حتى نهاية العام الدراسي.

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