بالأرقام.. نتائج حملات «الداخلية» خلال أسبوع

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة، التي استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 461 متهما، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض.وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط 517 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر– سوهاج – المنيا – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – البحيرة – الإسماعيلية – البحر الأحمر – بورسعيد، وبحوزتهم 353 قطعة سلاح نارى– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأسلحة البيضاء- كميات من المواد المخدرة وجميعه سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "خطف - قتل- شروع فى قتل – مخدرات - سلاح – حريق عمد – بلطجة - سرقة"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 776 قطعة سلاح نارى أبرزها 74 بندقية آلية – 123 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 36 مسدسا – 543 فردا محليا – 2401 طلقة مختلفة الأعيرة -1195 قطعة سلاح أبيض، وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها 6 فرد محلى – 5 بنادق رش – أجزاء وأدوات التصنيع –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط 20 تشكيلا عصابيا، ضموا 56 متهمًا، ارتكبوا 95 حادث سرقة متنوع، وضبط 106 قضايا أحداث، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 61 حادث متنوع أبرزهم قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 108 متهمين.وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 429192 حكما قضائيا، بينها 1683 حكم جناية، و159956 حكم حبس، و206217 حكم غرامة.61336 مخالفة.ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1568 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1624 متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 156،634 كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 8312،857 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 23،336 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 2،871 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت 22،738 كيلو جرام، و61612 قرص مخدر مختلف الأنواع.وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط 6 قضايا بإجمالي 6 متهمين.. بمضبوطات بلغت قرابة نصف طن، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 226746 مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها 41862 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3509 موقف عشوائى، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد 194 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1143 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 9 سائق منهم، وفحص 848 مركبة تبين مخالفة 123 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6321 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 443 سائق منهم.ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط 8632 قضية تموينية متنوعة بينها ضبط 136 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1247 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 168345 جنيها، وضبط 11 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 136854 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 8485 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1312،78 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 295 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 238،018 طن، وكذا ضبط 136 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 65،549 طن.وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 82842 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 71،314،930 جنيه.وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط 1665 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها 154 قضية ضرائب عامة، كشف 175 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 114 قضية فى مجال الجمارك، 6 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 294 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 581 حكم قضائى، 316 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 14 قضية فى مجالات مكافحة جرائم إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى، 11 قضايا فى مجالات اختلاس مال عام - احتيال مصرفى– احتيال عبر الإنترنت- غسل أموال - كسب غير مشروع.. بقيمة إجمالية بلغت 1،948،392،677 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ في ضبط 20 قضية تهريب بضائع – مستحضرات تجميل، وكذا 77 قضية متنوعة من أبرزها دخول الدائرة الجمركية - نصب، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط 2513 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار.ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 1715 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة، فيما تمكنت مباحث المصنفات فى مجال جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط كافة صور الخروج على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من ضبط 354 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: 139 قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائي – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " وكذا 215 قضية فى مجال المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت 27670 ملازم تعليمية وكتب دراسية خارجية وأخرى منسوخة ومقلدة.