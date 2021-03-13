مأموريات لاستخراج وتجديد الرقم القومي لعدد من الحالات الإنسانية

لبى قطاع الأحوال المدنية التماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.كما تم إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى استهدفت بعض قرى محافظتى (المنوفية – المنيا) انطلاقاَ من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.