«التخطيط»: 38% زيادة في الاستثمارات العامة بالخطة الجديدة

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجه الحكومة لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بخطة العام المالي المقبل 2021 2022، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية.وأضافت وزيرة التخطيط، أن الخطة في العام المالي الجديد 2021-2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.كما أشارت إلى إيلاء الأولوية للمشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع 27 محافظًا الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة للعام المالي القادم.