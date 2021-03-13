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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لخطورة الوضع الوبائي.. رئيس الوزراء الفلسطينى يعقد اجتماعا حول كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 10:35 ص
رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
مروة عنبر
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من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم السبت، اجتماعا مع محافظي الضفة الغربية لمناقشة الحالة الوبائية، وطبيعة الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الاجتماع سيعقد في مقر مجلس الوزراء عند الساعة الواحدة ظهرا، وبحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأعلن محافظو رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وطولكرم، والقدس، الأسبوع الماضى عن إغلاق محافظاتهم لكسر سلسلة انتشار فيروس كورونا.

وفى وقت سابق من اليوم، حذرت وزارة الصحة من خطورة الوضع الوبائي في فلسطين، مشيرة إلى أن هناك انتشارا كبيرا للفيروس لم يسبق له مثيل، فيما وصلت نسبة الاشغال في المستشفيات ومراكز علاج كورونا الى 100%.

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