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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملكة إليزابيث تتجاهل تصريحات هارى وميجان

السبت 13/مارس/2021 - 10:15 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
مروة عنبر
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لأول مرة منذ مقابلة حفيدها الأمير هارى مع أوبرا وينفرى، ظهرت الملكة إليزابيث للعلن لأول مرة منذ تلك المقابلة التي أثارت عاصفة في القصر الملكى، لكنها لم تعلق على تلك الأزمة التي عصفت بعائلتها.

وقالت ميجان ماركل خلال مقابلتها مع وينفرى بثت الأحد الماضى، إن فردا من العائلة المالكة البريطانية أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما ارتشي، في حين انتقد هاري العائلة في طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر بكنغهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميجان في السنوات القليلة الماضية.

وخلال ظهورها الأول عقب لقاء حفيدها في مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس لإحياء أسبوع العلوم البريطاني، لم تتطرق الملكة إلى المقابلة، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو اعتبارها أمر عائلي خاص.

وناقشت الملكة آخر المستجدات في مهمة برسيفيرانس التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إلى سطح المريخ.

كما تناولت أيضا اكتشاف نيزك نادر هبط في غلاستيرشير، غرب بريطانيا، الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عاما.

وذكرت الملكة تلاميذ المدارس الذين يدرسون استكشاف الفضاء بأهمية العودة إلى الأرض، عندما استحضرت الماضي متحدثة عن أول رجل يقوم برحلة فضائية وهو رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين.

وسئلت الملكة، التي دعت غاغارين إلى قصر باكنغهام بعد فترة وجيزة من رحلته التاريخية إلى الفضاء عام 1961، عن شكل رائد الفضاء وردت الملكة بابتسامة قائلة "روسي"، بينما ضحك جمهورها.

وتابعت الملكة "لم يكن يتحدث الإنجليزية لقد كان رائعا، وأعتقد أنه كان رائعا بشكل خاص لكونه الأول في السفر إلى الفضاء".

وقالت عالمة الفضاء ماغي أديرين بوكوك، والتي استضافت الحدث الافتراضي للاحتفال بأسبوع العلوم البريطاني "لابد أنه كان أمرا مرعبا أن تكون أول رجل في الفضاء ولا تعرف ماذا سيحدث".

وردت الملكة قائلة "حسنا، نعم، وإذا كان بإمكانك العودة مرة أخرى هذا مهم جدا".

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