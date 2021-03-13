نتيجة طلاب القاهرة من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لينك الحصول على نتيجة الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، بامتحانات الفصل الدراسي الأول.ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالرقم القومي للطالب عبر هذا الرابط:وسينطلق الفصل الدراسي الثاني، بجميع مدارس الجمهورية، للتعليم العام والفني، اليوم السبت 13 مارس 2021، العام الدراسي الحالي 20202021.تستقبل المدارس، الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب، جاء ذلك بعد أن تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وجعل حضور الطلاب اختياريًا في جميع المدارس، حيث يختار الطالب وولي أمره بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الاول، وبين التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية بدون الحضور للمدرسة.وقررت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الامر في عدم حضور نجله للمدرسة، يلتزم بتوقيع اقرار رسمي من ولي الامر في الادارة التعليمية؛ بذلك مع التعهد بإحضار الطالب أيام الاختبارات.أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني، فسيكون بنفس نظام تناوب أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الأول، مع وضع فى الاعتبار أن مدير المدرسة هو المسئول عن وضع جداوله وفقا لظروف مدرسته، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي اعلنتها الوزارة لعدد الايام في بدء العام الدراسي الحالي.