الوطنية للصحافة تنعى عباس الطرابيلى: أمضى حياته مدافعًا عن حرية الرأى

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، الذي أمضي حياته مدافعًا عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير، حيث وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كما نعى الكاتب الصحفي كرم جبر، ببالغ الحزن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عباس الطرابيلي، مؤكدًا أنه أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية، والمدافعين عن حريتها واستقلالها، وظل حتى اللحظة الأخيرة ممسكًا بالقلم ومدافعًا عن الحرية والديمقراطية.وأضاف: «وإذ ننعى فارسًا يسقط اليوم شهيدًا بفعل جائحة كورونا، نناشد الحميع أن يتخذوا أقصى درجات الحذر والانتباه حتى تمضى هذه الأيام الصعبة بسلام، وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء».