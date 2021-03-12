طريقة عمل شوربة الشوفان بالطماطم
الجمعة 12/مارس/2021 - 11:56 م
غادة موسىطباعة
تعد شوربة الشوفان بالطماطم من الوصفات المحببة التي لا تأخذ الكثير من الوقت من أجل تحضيرها، وسوف تجدي مذاق رائع.
ونستعرض لكم مكونات الشوربة وخطوات التحضير.
ـ المكونات
شوربة كريمة الدجاج
ماء ساخن
طعام زيت نباتي
حبة طماطم متوسطة مطحونة
حبة بصل متوسطة مقطعة
صلصة طماطم
ثوم مفروم
صغيرة كمون مطحون
صغيرة فلفل أسود مطحون
للتزين:أوراق بقدونس
الخطوات
- سخني الزيت في وعاء متوسط ثم أضيفي البصل والثوم وحركي لمدة 3-4 دقائق أو حتى يصبح لون ذهبي فاتح.
- أضيفي الطماطم المطحونة صلصة الطماطم الكمون والفلفل واطبخي لمدة 8-10 دقائق أو حتى يتسبك الطماطم.
- أضيفي الماء والشوفان وشوربة الدجاج وحركي جيدا ثم اطبخي لمدة 12دقيقة أو حتى ينضج الشوفان.
- اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزيني بأوراق البقدونس.
ونستعرض لكم مكونات الشوربة وخطوات التحضير.
ـ المكونات
شوربة كريمة الدجاج
ماء ساخن
طعام زيت نباتي
حبة طماطم متوسطة مطحونة
حبة بصل متوسطة مقطعة
صلصة طماطم
ثوم مفروم
صغيرة كمون مطحون
صغيرة فلفل أسود مطحون
للتزين:أوراق بقدونس
الخطوات
- سخني الزيت في وعاء متوسط ثم أضيفي البصل والثوم وحركي لمدة 3-4 دقائق أو حتى يصبح لون ذهبي فاتح.
- أضيفي الطماطم المطحونة صلصة الطماطم الكمون والفلفل واطبخي لمدة 8-10 دقائق أو حتى يتسبك الطماطم.
- أضيفي الماء والشوفان وشوربة الدجاج وحركي جيدا ثم اطبخي لمدة 12دقيقة أو حتى ينضج الشوفان.
- اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزيني بأوراق البقدونس.