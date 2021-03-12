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طريقة عمل شوربة الشوفان بالطماطم

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:56 م
الشوفان بالطماطم
الشوفان بالطماطم
غادة موسى
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تعد شوربة الشوفان بالطماطم من الوصفات المحببة التي لا تأخذ الكثير من الوقت من أجل تحضيرها، وسوف تجدي مذاق رائع.

ونستعرض لكم مكونات الشوربة وخطوات التحضير.

ـ المكونات
شوربة كريمة الدجاج
ماء ساخن
طعام زيت نباتي
حبة طماطم متوسطة مطحونة
حبة بصل متوسطة مقطعة
صلصة طماطم
ثوم مفروم
صغيرة كمون مطحون
صغيرة فلفل أسود مطحون
للتزين:أوراق بقدونس

الخطوات

- سخني الزيت في وعاء متوسط ثم أضيفي البصل والثوم وحركي لمدة 3-4 دقائق أو حتى يصبح لون ذهبي فاتح.

- أضيفي الطماطم المطحونة صلصة الطماطم الكمون والفلفل واطبخي لمدة 8-10 دقائق أو حتى يتسبك الطماطم.

- أضيفي الماء والشوفان وشوربة الدجاج وحركي جيدا ثم اطبخي لمدة 12دقيقة أو حتى ينضج الشوفان.

- اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزيني بأوراق البقدونس.

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