طريقة عمل شوربة الشوفان بالطماطم

ـ المكونات

الخطوات

تعد شوربة الشوفان بالطماطم من الوصفات المحببة التي لا تأخذ الكثير من الوقت من أجل تحضيرها، وسوف تجدي مذاق رائع.ونستعرض لكم مكونات الشوربة وخطوات التحضير.شوربة كريمة الدجاجماء ساخنطعام زيت نباتيحبة طماطم متوسطة مطحونةحبة بصل متوسطة مقطعةصلصة طماطمثوم مفرومصغيرة كمون مطحونصغيرة فلفل أسود مطحونللتزين:أوراق بقدونس- سخني الزيت في وعاء متوسط ثم أضيفي البصل والثوم وحركي لمدة 3-4 دقائق أو حتى يصبح لون ذهبي فاتح.- أضيفي الطماطم المطحونة صلصة الطماطم الكمون والفلفل واطبخي لمدة 8-10 دقائق أو حتى يتسبك الطماطم.- أضيفي الماء والشوفان وشوربة الدجاج وحركي جيدا ثم اطبخي لمدة 12دقيقة أو حتى ينضج الشوفان.- اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزيني بأوراق البقدونس.