إيطاليا تقر إغلاقا عاما في جزء كبير من البلاد اعتبارا من الاثنين

أقرت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، إغلاقا عاما في جزء كبير من البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل للحد من انتشار كورونا.وأفاد خبراء بأن إيطاليا ستقضي عطلة عيد الفصح القادمة، التي عادة ما تكون ذروة السنة الدينية والاجتماعية في روما، في ظل الإغلاق العام الجاري، كما يواجه الإيطاليون تهديدا يلوح في الأفق بإغلاق صارم في الفترة التي تسبق العطلة التي تمتد من الثالث إلى الخامس من أبريل أيضا.ويعني القرار الصادر اليوم الجمعة أن الدولة بأكملها ستعتبر منطقة حمراء لفيروس كورونا من الجمعة العظيمة في الثالث من أبريل إلى عيد الفصح في الخامس من أبريل.وسيقتصر عمل الحانات والمطاعم على خدمة الوجبات السريعة ولن يتمكن السكان من السفر خارج أقاليمهم.