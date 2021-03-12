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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قنوات عرض مسلسل موسى فى رمضان 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:10 م
مسلسل موسى
مسلسل موسى
منار إبراهيم
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يقدم «الدستور» قنوات عرض مسلسل موسى فى رمضان 2021؛ حيث يواصل الفنان محمد رمضان وفريق عمل مسلسل "موسى" تصوير العمل بشكل شبه يومي، داخل الديكورات المخصصة للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض مناطق القاهرة، وقطع شوت كبير في التصوير رغم تعطله لفترة بسبب توقف محمد رمضان عن مزاولة المهنة ولكن سرعان ما صدر قرار استئناف تصوير مسلسله مما جعله يكثف ساعات التصوير للحاق بموسم رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل موسي فى رمضان 2021

ويبحث جمهور محمد رمضان الذين لتهفون لمشاهدة مسلسل نجمهم المفضل عن موعد عرض مسلسل موسى والقنوات الناقلة له، ومن المفترض أن يعرض على شاشة قناة dmc مثلما عرض له مسلسل البرنس العام الماضي على نفس القناة، وعلى قناة dmc دراما، إضافة إلى طرحه بمنصة watch it الإلكترونية.

أحداث مسلسل موسى في رمضان 2021

واعتاد محمد رمضان على تقديم الدراما التي تتميز بالإثارة والتشويق مع اختلاف الشخصيات التي يقدمها، لكنه اختار هذا العام أن يطل بشخصة الرجل الصعيدي، وتبدأ قصته في فترة الأربعينيات والستينيات من القرن العشرين، وذلك في توقيت الاحتلال البريطاني الذي وقع على مصر، وتسرد قصته عن شاب توفى والده منذ طفولته، ليجد نفسه مسئولًا عن إخوته بشكل كامل، يقطن قرية في صعيد مصر، ولكنه سرعان ما يتخلى عن جلابيته الصعيدي بعدما يجد نفسه مضطرًا إلى الانتقال منها إلى القاهرة.

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ويشق "موسى" الذي يجسده محمد رمضان طريق عمله ويفتح أبواب رزق جديدة لإعانة والدته على مشقات الحياة وتربية إخوته، مما يدفعه إلى العمل بمجال الاستيراد والتصدير، والذي بدوره يسحبه إلى التجارة المتبادلة بين مصر وغزة، وهنا يُقابل فتاة فرنسية ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي صعيدي شيق.

فريق عمل مسلسل موسى في رمضان 2021

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجم محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

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