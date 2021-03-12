قنوات عرض مسلسل موسى فى رمضان 2021

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021

فريق عمل مسلسل موسى في رمضان 2021

ويشق "موسى" الذي يجسده محمد رمضان طريق عمله ويفتح أبواب رزق جديدة لإعانة والدته على مشقات الحياة وتربية إخوته، مما يدفعه إلى العمل بمجال الاستيراد والتصدير، والذي بدوره يسحبه إلى التجارة المتبادلة بين مصر وغزة، وهنا يُقابل فتاة فرنسية ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي صعيدي شيق.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجم محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.