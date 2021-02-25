القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2021 بالتفاصيل





القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2021 1- مسلسل الاختيار 2 ويعرض في الموسم الرمضاني هذا العام الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "الاختيار 2" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل والذي خاض بطولته النجم أمير كرارة وجسد خلاله شخصية الشهيد أحمد المنسي.



ويخوض بطولة الجزء الثاني كل من النجمين كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، يرفع الجزء الجديد شعار "رجال الظل".



ويرصد الجزء "الاختيار 2" تضحيات رجال الشرطة المصرية في العديد من العمليات الخاصة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والقبض على العناصر الإرهابية.



كما يناقش العمل رحلة يوسف الرفاعي ضابط الداخلية المصرية الذي ترك الخدمة من أجل الانضمام إلى إحدى الجماعات الإرهابية والذي يجسده الفنان أحمد مكي.



ويشارك في المسلسل بجانب النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي كل من النجوم أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، ومحمد علاء، ومحمد جمعة، وكريم فهمي، وإسلام جما، أحمد داش، خالد النبو، ومحمد فراج، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البوستر الرسمي لمسلسل الاختيار ٢.... قريبا في رمضان @tamermursii @karimabdelaziz @Mekkystyle pic.twitter.com/p0HX9rHG71 — Synergy - تامر مرسي (@SynergyTamer) February 17, 2021



2- مسلسل موسى ويشارك النجم محمد رمضان في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل يحمل أسم "موسى" والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سلامة.



وصور محمد رمضان العديد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالحي الريفي حيث صور بعض المشاهد الخاصة بجنود الإنجليز بالإضافة إلى تصوير مشاهد بمدينة أسوان.



وتدور احداث مسلسل "موسى" في فترة الخمسينات والستينيات اثناء الاحتلال البريطاني لمصر حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغرة، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والنقل الى القاهرة ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس ويعجب بنت فرنسية.



ويشارك في بطولة مسلسل موسى بجانب محمد رمضان كل من النجوم عبير صبري، وسمية الخشاب، وسيد رجب، ورياض الخولي، وصبري فواز، وضياء عبد الخالق، وعارفه عبد الرسول، أمير صلاح الدين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.



3- مسلسل كوفيد 25 يخوض الفنان يوسف الشريف بمسلسل كوفيد 25 تجربة جديدة سيطبقها المنتج تامر مرسي لأول مرة خلال المارثون الرمضاني المقبل وهي عرض مسلسلات ذات 15 حلقة.



ويصور مخرج العمل أحمد نادر جلال مشاهد داخل مدينة السينما بالجيزة، وتدور مشاهد المسلسل في اطار من التشويق والاثارة حول تطور فيروس كورونا المستجد في عام 2025.



مسلسل "كوفيد 25" بطولة كل من أيتن عامر، إدوارد، ميدو عادل، ميرنا نور الدين، راندا البحيري، إيناس كامل، ديانا هشام، أحمد صلاح حسني، عبدالله حسن، أمير صلاح الدين وأحمد جمال. يارب يبقى خير 🙏 pic.twitter.com/tvI3fpuTAA — Youssef el sherif (@ElSherif) November 15, 2020



4- مسلسل بين السما والأرض يعتبر مسلسل بين السما والأرض ضمن الرؤية الجديدة للمنتج تامر مرسي حيث يتضمن المسلسل 15 حلقة ويخوض بطولته النجم هاني سلامة والفنانة درة، والعمل مأخوذ عن قصة للروائي والأديب الكبير نجيب محفوظ.



المسلسل تدور أحداثه داخل مصعد كهربائي ويحدث لأبطال العمل العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية.



ويتولى إخراج العمل المخرج ماندو العدل، وسيناريو وحوار إسلام جمال، ويشارك في بطولته كل من يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش.



5- مسلسل أمن قومي يشارك النجم أحمد عز هذا العام بمسلسل يحمل أسم "أمن قومي" والذي كان يحمل أسم "هجمة مرتدة" حيث يواصل أبطال العمل التصوير في عدد من الدول العربية، حيث تدور أحداثه في اطار بوليسي مخابراتي.



مسلسل أمن قومي من بطولة احمد عز وهند صبري وصلاح عبد الله وانجي المقدم وماجدة زكي ومن تأليف باهر دويدار واخراج احمد علاء.



6- الملك أحمس ويشارك النجم عمرو يوسف بمسلسل مختلف في المارثون الرمضاني هذا العام حيث يعود للدراما الرمضانية بعد غياب عامين منذ أن قدم مسلسل طايع.



ويعتبر مسلسل الملك أحمس من المسلسلات الرمضانية ذات الإنتاج الضخم ويصور ابطاله مشاهد العمل داخل المنطقة الفرعونية بمدينة الإنتاج الإعلامي.



والعمل مأخوذ أيضا عن رواية للأديب الكبير نجيب محفوظ والتي تحمل أسم "كفاح طيبة" حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.



مسلسل "الملك" بطولة صبا مبارك، وسوسن بدر، وماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.



7- القاهرة كابول يعرض مسلسل القاهرة كابول هذا العام بعد تأجيل عرضه الموسم الرمضاني الماضي، ويضم عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم النجمين خالد الصاوي، وطارق لطفي، حيث انتهى ابطاله من تصوير أحداث المسلسل منذ فترة خاصة وإنهم كانوا انتهوا من تصوير جزء كبير منه العام الماضي.



ويضم مسلسل القاهرة كابول ثلاث قصص مثيرة حول المؤامرات داخل المنطقة العربية وخاصة مصر خلال السنوات الأخيرة من أعمال إرهابية التي كانت تنفذ في المنطقة العربية.



القاهرة كابول من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ويشارك في بطولته بجانب طارق لطفي، وخالد الصاوي، كل من النجوم فتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وسامح السيد، ونبيل الحلفاوي، وخالد كمال وعدد من الفنانين.



8- مسلسل تقاطع طرق وتعود النجمة منى زكي للدراما الرمضانية بعد غياب 4 أعوام بمسسل تقاطع طرق والذي كان من المفترض أيضا عرضه خلال المارثون الرمضاني الماضي ولكن تم تأجيل عرضه لموسم رمضان 2021 لضيق الوقت.



مسلسل تقاطع طرق تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول قضايا الخيانة الزوجية، عن زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات فتقرر إنهاء حياتها الزوجية والسفر للخارج، يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.



9- مسلسل نجيب زاهي زركش يشارك النجم الكبير يحيى الفخراني هذا العام بمسلسل يحمل أسم "نجيب زاهي زركش"، ويعد التعاون الخامس بينه وبين المؤلف عبد الرحيم كمال.



المسلسل من إخراج شادى الفخرانى، ويشارك فى بطولته بجانب النجم الكبير يحيى الفخراني كل من الفنانة أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر. البوستر الرسمي لمسلسل #نجيب_زاهي_زركش .. #رمضان_2021 @tamermursii pic.twitter.com/hcwpyLohAW — Synergy - تامر مرسي (@SynergyTamer) February 24, 2021



10- مسلسل ضل راجل ويوصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي الذي يحمل أسم "ضل راجل" تحت قيادة المخرج أحمد صالح، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح.



ويشارك في بطولة العمل بجانب ياسر جلال، كل من الفنان محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.



11- مسلسل ضد الكسر تشارك النجمة نيللي كريم بمسلسل ضد الكسر هذا العام وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "100 وش".



وتدور أحداث مسلسل ضد الكسر في اطار شعبي داخل منطقة روض الفرج بشبرا في إطار اجتماعي درامي يحمل العديد من الصراعات داخل أبطال العمل ويواصل صناع العمل تصوير مشاهد المسلسل.



مسلسل ضد الكسر بطولة كل من نيللى كريم، وتارا عماد، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، ولقاء الخميسي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.



12- مسلسل حرب أهلية تواصل النجمة يسرا تصوير مشاهدها بمسلسلها الدرامي الجديد حرب أهلية والذي يعتبر أسم مؤقت للعمل، والتي تشارك به هذا المارثوم الرمضاني الجديد بعد النجاح التي حققته بمسلسل "خيانة عهد".



وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي ويشارك في بطولته كل من باسل خياط، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة، ورشدى الشامى، وبرلنتى فؤاد، وهو إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل.



13- مسلسل اللي مالوش كبير تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوض مسلسل اللي ملوش كبير والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل.



"اللى مالوش كبير" بطولة كل من محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.



14- مسلسل النمر يشارك النجم محمد إمام هذا العام بمسلسل يحمل أسم النمر، حيث يواصل حاليا تصوير المشاهد الخاصة بالعمل في عدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.



ويجسد محمد إمام خلال العمل شخصية شاب يأتي من الصعيدي إلى القاهرة ويقع في غرام الفنانة هنا الزاهد والتي يحبها شخص أخر من ولاد الكبار وتتصاعد الأحداث فى إطار درامى مشوق.



مسلسل "النمر" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته كل من محمد أنور، ونرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى.





لمزيد من التفاصيل عن مسلسل الاختيار الجزء الثاني وقنوات العرض اضغط هنا ويشارك النجم محمد رمضان في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل يحمل أسم "موسى" والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سلامة.وصور محمد رمضان العديد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالحي الريفي حيث صور بعض المشاهد الخاصة بجنود الإنجليز بالإضافة إلى تصوير مشاهد بمدينة أسوان.وتدور احداث مسلسل "موسى" في فترة الخمسينات والستينيات اثناء الاحتلال البريطاني لمصر حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغرة، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والنقل الى القاهرة ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس ويعجب بنت فرنسية.ويشارك في بطولة مسلسل موسى بجانب محمد رمضان كل من النجوم عبير صبري، وسمية الخشاب، وسيد رجب، ورياض الخولي، وصبري فواز، وضياء عبد الخالق، وعارفه عبد الرسول، أمير صلاح الدين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.يخوض الفنان يوسف الشريف بمسلسل كوفيد 25 تجربة جديدة سيطبقها المنتج تامر مرسي لأول مرة خلال المارثون الرمضاني المقبل وهي عرض مسلسلات ذات 15 حلقة.ويصور مخرج العمل أحمد نادر جلال مشاهد داخل مدينة السينما بالجيزة، وتدور مشاهد المسلسل في اطار من التشويق والاثارة حول تطور فيروس كورونا المستجد في عام 2025.مسلسل "كوفيد 25" بطولة كل من أيتن عامر، إدوارد، ميدو عادل، ميرنا نور الدين، راندا البحيري، إيناس كامل، ديانا هشام، أحمد صلاح حسني، عبدالله حسن، أمير صلاح الدين وأحمد جمال.يعتبر مسلسل بين السما والأرض ضمن الرؤية الجديدة للمنتج تامر مرسي حيث يتضمن المسلسل 15 حلقة ويخوض بطولته النجم هاني سلامة والفنانة درة، والعمل مأخوذ عن قصة للروائي والأديب الكبير نجيب محفوظ.المسلسل تدور أحداثه داخل مصعد كهربائي ويحدث لأبطال العمل العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية.ويتولى إخراج العمل المخرج ماندو العدل، وسيناريو وحوار إسلام جمال، ويشارك في بطولته كل من يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش.يشارك النجم أحمد عز هذا العام بمسلسل يحمل أسم "أمن قومي" والذي كان يحمل أسم "هجمة مرتدة" حيث يواصل أبطال العمل التصوير في عدد من الدول العربية، حيث تدور أحداثه في اطار بوليسي مخابراتي.مسلسل أمن قومي من بطولة احمد عز وهند صبري وصلاح عبد الله وانجي المقدم وماجدة زكي ومن تأليف باهر دويدار واخراج احمد علاء.ويشارك النجم عمرو يوسف بمسلسل مختلف في المارثون الرمضاني هذا العام حيث يعود للدراما الرمضانية بعد غياب عامين منذ أن قدم مسلسل طايع.ويعتبر مسلسل الملك أحمس من المسلسلات الرمضانية ذات الإنتاج الضخم ويصور ابطاله مشاهد العمل داخل المنطقة الفرعونية بمدينة الإنتاج الإعلامي.والعمل مأخوذ أيضا عن رواية للأديب الكبير نجيب محفوظ والتي تحمل أسم "كفاح طيبة" حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.مسلسل "الملك" بطولة صبا مبارك، وسوسن بدر، وماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.يعرض مسلسل القاهرة كابول هذا العام بعد تأجيل عرضه الموسم الرمضاني الماضي، ويضم عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم النجمين خالد الصاوي، وطارق لطفي، حيث انتهى ابطاله من تصوير أحداث المسلسل منذ فترة خاصة وإنهم كانوا انتهوا من تصوير جزء كبير منه العام الماضي.ويضم مسلسل القاهرة كابول ثلاث قصص مثيرة حول المؤامرات داخل المنطقة العربية وخاصة مصر خلال السنوات الأخيرة من أعمال إرهابية التي كانت تنفذ في المنطقة العربية.القاهرة كابول من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ويشارك في بطولته بجانب طارق لطفي، وخالد الصاوي، كل من النجوم فتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وسامح السيد، ونبيل الحلفاوي، وخالد كمال وعدد من الفنانين.وتعود النجمة منى زكي للدراما الرمضانية بعد غياب 4 أعوام بمسسل تقاطع طرق والذي كان من المفترض أيضا عرضه خلال المارثون الرمضاني الماضي ولكن تم تأجيل عرضه لموسم رمضان 2021 لضيق الوقت.مسلسل تقاطع طرق تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول قضايا الخيانة الزوجية، عن زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات فتقرر إنهاء حياتها الزوجية والسفر للخارج، يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.يشارك النجم الكبير يحيى الفخراني هذا العام بمسلسل يحمل أسم "نجيب زاهي زركش"، ويعد التعاون الخامس بينه وبين المؤلف عبد الرحيم كمال.المسلسل من إخراج شادى الفخرانى، ويشارك فى بطولته بجانب النجم الكبير يحيى الفخراني كل من الفنانة أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر.ويوصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي الذي يحمل أسم "ضل راجل" تحت قيادة المخرج أحمد صالح، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح.ويشارك في بطولة العمل بجانب ياسر جلال، كل من الفنان محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.تشارك النجمة نيللي كريم بمسلسل ضد الكسر هذا العام وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "100 وش".وتدور أحداث مسلسل ضد الكسر في اطار شعبي داخل منطقة روض الفرج بشبرا في إطار اجتماعي درامي يحمل العديد من الصراعات داخل أبطال العمل ويواصل صناع العمل تصوير مشاهد المسلسل.مسلسل ضد الكسر بطولة كل من نيللى كريم، وتارا عماد، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، ولقاء الخميسي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.تواصل النجمة يسرا تصوير مشاهدها بمسلسلها الدرامي الجديد حرب أهلية والذي يعتبر أسم مؤقت للعمل، والتي تشارك به هذا المارثوم الرمضاني الجديد بعد النجاح التي حققته بمسلسل "خيانة عهد".وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي ويشارك في بطولته كل من باسل خياط، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة، ورشدى الشامى، وبرلنتى فؤاد، وهو إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل.تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوض مسلسل اللي ملوش كبير والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل."اللى مالوش كبير" بطولة كل من محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.يشارك النجم محمد إمام هذا العام بمسلسل يحمل أسم النمر، حيث يواصل حاليا تصوير المشاهد الخاصة بالعمل في عدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.ويجسد محمد إمام خلال العمل شخصية شاب يأتي من الصعيدي إلى القاهرة ويقع في غرام الفنانة هنا الزاهد والتي يحبها شخص أخر من ولاد الكبار وتتصاعد الأحداث فى إطار درامى مشوق.مسلسل "النمر" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته كل من محمد أنور، ونرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى.